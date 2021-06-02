第一場第五班1000米：「勁飛聖」前仗贏同程，終於打開今季勝利之門。

上場跑谷草1200米唔合適，今場重返贏馬路程兼重配贏馬拍檔巴度上陣，機會又返番嚟，始終呢匹馬跑1000米最準。

昨日（1日）開飛6.5倍，5點企住6.5倍，現時6倍W，2.1倍位置。

呢匹馬次次隔夜飛都好重，今場又係咁，有墊底飛支持，睇飛今場又係有信心可以闖入三甲。

「電訊飛彈」今場係轉到方嘉柏馬房後初出，即配莫雷拉上陣，心意好明顯想贏馬交代。

再加上練馬師現時爭逐緊冠軍練馬師寶座，所以每一場頭馬都非常緊要。

昨日開飛4.9倍，5點回上5.9倍，現時落到4.7倍W，2.1倍位置。

早飛唔算太勁，但相信臨場應該會有一浸飛再落。

呢匹馬季內初出跑田草短途有板有眼，今場轉廐後初出跑谷草最短途，應該合適。

今次賽前仲特登試埋快活谷草閘，動態明顯，今場應可一擊即中，現時呢個賠率係絕對抵博。

「中華精神」季內贏過同程，近幾仗跑泥地表現一般，今場重跑勝程兼重配贏馬拍檔田泰安上陣，又係時候重響勝鼓。

昨日開飛7.4倍，5點落到6.4倍，現時企住6.7倍W，2.3倍位置。

有墊底飛支持，始終呢匹馬識贏同程，排位有利，入三甲唔難 。

「大當家」今季只跑六次，全數跑谷草1000米，整體表現平穩。

馬匹評分已由季初43分減到今場35分，今場係轉馬房初出，即報跑呢匹馬嘅首本路程，配薛恩上陣，冷味十足。

昨日開飛13倍，5點落到8.6倍，現時進一步落到6.8倍W，2.1倍位置。

估唔到早飛咁勁，賽前馬匹備戰有試快活谷草閘，睇動態相信馬房都好想轉倉後即交出成績，今場可以俾一票佢。

提供：11勁飛聖、10電訊飛彈、9中華精神、8大當家

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