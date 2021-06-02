「金雞啄印堂，少年走茫茫」，額髮的中間位置出現了尖啄，像一個雞咀一樣，俗稱為「美人啄」，而眉與眉毛之間的眉心位置為印堂，掌管28歲那年的運勢。通常面相出現美人啄的朋友代表年少時會離鄉別井。

第一，此面相者與父無緣，早與父親分開或性格不合，早在十多歲中學畢業後便外出工作，讀書運一般。（需配合看額頭是否低窄，若額頭低窄便八九不離十）

第二，擁有美人啄之人在15歲至18歲期間會離開父母到外地升學。

第三，若女性擁有美人啄代表早行桃花運，年紀輕輕已有異性追求，桃花運旺盛有魅力，在古代來說15歲16歲已披上嫁衣，故此女性額髮中間位置出現了尖啄，稱為「美人啄」。現今社會擁有美人啄的女生，通常在15歲及16歲發生初夜。

今期財位位於正東，可以以三區來劃分，港島區的杏花邨及柴灣；九龍區的觀塘及牛頭角；新界區的西貢及馬鞍山均屬該區財位。

第九場三班1650米「冠寶駒」至今場頭馬均在同程勝出，前仗及上仗於三班賽，分別跑第六及第四。

今仗換上潘明輝，負輕磅排1檔可跑貼欄位置，有望取得好成績。

撰文：唐碧霞（洋名Yoki）

唐碧霞師傅是一名堪輿學家、書籍作家、專欄作家及電視節目主持。她從十多歲起便醉心研究玄學命理，並擅長於風水佈局、子平八字、易經占卜、三世書、紫微斗數、面相、掌相、流年運程等，更榮獲「年度傑出風水策劃顧問」大獎。

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