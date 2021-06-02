今期（2日）谷草夜馬，共有三匹初出馬角逐第二場四班1000米，當中又以呂廐「勇創派對」血統較具睇頭。

「勇創派對」馬主為勇創團體，成員之一包括資深賽馬陣營「陽明」系馬主黃僑福，後者名下「陽明高高」在5月19日谷夜贏馬而回，正值旺勢。

「勇創派對」父系「立功者」服役首季五戰四勝，包括摘下2015年諾頓錦標（1600米）及蘭威錦標（2000米）兩項一級賽冠軍。

「勇創派對」母系Bonnie Tyler的同母姐姐Awesome Planet，為三級賽Hidden Dragon Doomben Roses冠軍。

此駒來港後試三課大閘皆展現良好前速，最近一課在何澤堯胯下試泥閘跑第三名，末段貫注力有進步。

「勇創派對」初出排得5檔好位起步，加上試閘曾顯不俗前速，未嘗不可打響服役頭炮。

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