第五場第四班1200米：「騰龍超影」呢匹谷草1200米專家，季初跑同程有贏有位，近幾場落敗明顯想減分，唔需要太介懷！

今次（2日）終於減夠分又可以落番第四班，即跑首本路程，潘頓又重新策騎上陣，睇嚟食指再動。

昨日（1日）開飛7.2倍，5點落到4.6倍大熱，呢注又係幾重手，現時4.2倍W，1.7倍位置。

墊底飛非常硬淨，睇嚟今場入硬三甲。

「蒲俠超得」呢匹今季四歲自購馬，季初跑幾場表現非常差，馬匹評分已由季初68分減到上場54分。

上仗用馬雅跑同程跑入一席第三名，終於有表現見到。

今場原裝配搭繼續報跑同程，排到好位起步，應可有更接近演出。

昨日開飛7.5倍，5點企住7.4倍，現時6.4倍W，1.9倍位置。

有早飛支持，現時呢個賠率非常合適，今場可以畀一票佢。

「有運來」上場跑同程閘前飛到馬到，最終跑入一席連贏位，表現有進步。

今場原裝配搭繼續跑同程，排位好過上場，相信今場應該會繼續有好表現。

昨日開飛6.1倍，5點企住6.3倍，現時6.2倍W，2.9倍位置。

有墊底飛支持，當然要留意臨場賠率走勢，但以馬匹上場水準嚟講，今場可以繼續支持。

「駿爵士」今季跑谷草表現非常穩定，超過八成都能跑入前四名。

上次由第三班減夠分落番第四班跑同程後上第五名，又見番腳影。

今場原裝配搭再跑同程，排番好位起步，相信又有機會替馬房增添一場頭馬。

昨日開飛5倍，5點輕回上5.6倍，現時又落返4.7倍W大熱，1.9倍位置。

早飛都算勁，以呢個配搭呢講，睇隔夜飛係好有信心今場一定可以跑入三甲，只要騎師發揮正常，入三甲當然冇問題。

提供：1騰龍超影、3蒲俠超得、8有運來、2駿爵士

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199