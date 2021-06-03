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肯塔基打吡冠軍確認類固醇超標 巴富達未來兩年事業 受到重大限制

1小時前
Medina Spirit藥檢再度未能過關（互聯網）

應屆肯塔基打吡冠軍Medina Spirit，賽後血液樣本被驗出含有違禁物質。

美國媒體在當地時間昨天（2日）報道，巴富達代表律師與Medina Spirit馬主Amr Zedan均獲有關方面確認，此駒第二次藥檢樣本顯示其體內betamethasone（倍他米松，一種皮質類固醇藥物）超標。

由於Medina Spirit藥檢再度不及格，故將很大可能被取消頭馬資格。

一旦判決正式生效，Medina Spirit將是繼前年Maximum Security後，近三年內第二駒出現同樣情況。

至於Medina Spirit練馬師巴富達，則被規定兩年內不得派馬參加打吡，以及出戰邱吉爾園馬場賽事。

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