星期日（6日）跑十場沙田日馬，今天（3日）早上才完成排位，下午隨即有賽駒退出。

主角是第四場五班泥地一哩「睡眠攻略」，牠由薛恩策騎及霍利時訓練，排位後因健康理由被馬會着令退出。

如今補替牠參賽的「跑得寶寶」由巴度主轡，練馬師為呂健威，本身負126磅排12檔，成為第四場8號馬。

出自「遙遠星空」的「跑得寶寶」與六捷馬「夢想成金」同父，本身上次體重高達1,386磅，是全港賽駒之最。

這匹四歲澳洲自購新馬跌至33分新低位，至今八戰零獎金，周日加程初爭泥地一哩，演出難以樂觀。

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