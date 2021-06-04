呂健威馬房今季泥地賽成績不俗，在三個不同路程合共取得六場頭馬，代表作是三勝泥地1650米的「雙天至尊」。

周日（6日）沙田十場賽事，其中兩場是泥地賽，呂廐派「嘉才」出戰第六場四班1650米。

「嘉才」暫時在港13戰全敗，看似無甚戰鬥力，然而此駒曾在泥地1650米跑第四。

當日彭國年早段刻意約束「嘉才」，並留守中外叠競跑，轉彎移出中檔望空衝刺，結果後上跑第四，這是此駒在港最高名次。

「嘉才」近兩戰回師田草，不論1600還是1800米，守好位但未能交出成績。

今次「嘉才」終於回師泥地1650米，此駒母線有深厚美國血統支持。

呂健威作出上述部署，兼找來硬橋硬馬的賀銘年壓陣，當然希望「嘉才」可在泥地取得在港首捷。

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