田泰安剛周日（5月30日）勝出「都柏名駒」，可惜他在剛周三（2日）谷戰交白卷，季內暫時勝出67W排第三。

周日（6日）沙田十場賽事，田泰安夫卜上陣，有望成功駁纜，重新進入凱旋門。

田泰安在這天賽事抽檔運不俗，第二場四班草地1000米直路賽，「星際精英」抽14檔起步，提升爭勝機會。

而第四場「帝豪寶駒」（2檔）、第五場「神期大帝」（1檔）、第六場「翡翠劇院」（4檔）及第七場「進優自在」（3檔）均抽內檔起步。

「帝豪寶駒」上仗在田泰安胯下爆冷報捷，今次人馬再來，依然值得重視。

至於「翡翠劇院」剛戰同樣由田泰安重溫贏馬滋味，七歲馬趁弗拼盡不保留。

田泰安周日座騎排檔

場次 馬匹 檔

一 堅有料 11

二 星際精英 14

三 飛凡 5

四 帝豪寶駒 2

五 神期大帝 1

六 翡翠劇院 4

七 進優自在 3

八 閃耀榮光 8

九 超好日子 6

十 活影 11

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