谷中剛周三（2日）九場夜馬順利完成，賽後加分幅度在五至八分之間。

全晚加分最多是韋達馬房「八心之威」，此駒克服12檔阻力，輕取一眾五班賽對手2.25馬位。

賽後被加八分，現評47分，下仗需要回升至第四班作賽。

至於賀賢旗下「紅磚勇士」，同樣以輕鬆姿態衝贏對手，評磅員賽後加七分，現評52分，重返本身最高評分水平。

容天鵬馬房「威妙星」，昨夜終在潘頓胯下取得服役首捷，勝後被加六分至60分。

下仗可以選擇負重磅出爭四班賽，或以輕磅挑戰第三班。

6.2快活谷夜賽各場頭馬加分

馬匹 最新評分（增幅）

八心之威 47（＋8）

威妙星 60（＋6）

紅磚勇士 52（＋7）

日就月將 47（＋6）

騰龍超影 64（＋5）

勝利波幅 51（＋6）

好好彩彩 69（＋6）

富祿 68（＋6）

冠寶駒 67（＋5）

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199