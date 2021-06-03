八心之威苦戰12場卒之出頭
谷中剛周三（2日）九場夜馬順利完成，賽後加分幅度在五至八分之間。
全晚加分最多是韋達馬房「八心之威」，此駒克服12檔阻力，輕取一眾五班賽對手2.25馬位。
賽後被加八分，現評47分，下仗需要回升至第四班作賽。
至於賀賢旗下「紅磚勇士」，同樣以輕鬆姿態衝贏對手，評磅員賽後加七分，現評52分，重返本身最高評分水平。
容天鵬馬房「威妙星」，昨夜終在潘頓胯下取得服役首捷，勝後被加六分至60分。
下仗可以選擇負重磅出爭四班賽，或以輕磅挑戰第三班。
6.2快活谷夜賽各場頭馬加分
馬匹 最新評分（增幅）
八心之威 47（＋8）
威妙星 60（＋6）
紅磚勇士 52（＋7）
日就月將 47（＋6）
騰龍超影 64（＋5）
勝利波幅 51（＋6）
好好彩彩 69（＋6）
富祿 68（＋6）
冠寶駒 67（＋5）
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