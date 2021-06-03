上周先有何澤堯31歲生日，今周再有田泰安步其後塵，惟他剛周三（2日）未能在谷草贏馬慶生，情況有別於上周大量報捷的前者。

田泰安於今天（3日）跟愛妻Xaviere甜蜜地慶祝生日，一洗剛戰（2日）四度出擊做二奶之苦。

不過，賽馬是其本業，贏馬是其應有之義，更何況他在周日（6日）沙田日賽出足十場，極有機會勝出頭馬補祝31歲牛一。

當中，這位毛里裘斯裔好手於第三場三班1000米，復策由香港首富李嘉誠幼子李澤楷持有的「飛凡」最令人關注。

此駒來港前兩戰不敗，肯定是匹有實力的愛爾蘭自購馬，小小超沒有入錯貨。

年僅三歲的「飛凡」如今縮程首戰直路賽，以蔡廐一貫作風，定不會無的放矢。

何況他也想盡快讓馬主初嚐贏馬滋味，戰意更加毋須懷疑。

另外，其第四、六、八場座騎「帝豪寶駒」、「翡翠劇院」、「閃耀榮光」都是新勝馬，對田泰安爭取頭馬皆很有用。

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