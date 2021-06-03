近月馬場不吉，接連有騎師墮馬，當中包括在毛國祖家戰神馬場陣亡的祖格拉，還有兩位日本女將宮木瞳及古川奈穗，她們暫時休賽。

至於新西蘭名將韋米高5月上旬在澳洲維省百肯南馬場墮馬後，一度傳出有可能要截肢保命。

他墮馬送院後曾於五天內三度做手術，結果手術成功，令他不需截肢也可康復。

不過，韋米高因膝頭前內側韌帶撕裂，將接受醫生評估，以確定其膝蓋需否進行重建。

如需重建，他將要缺陣長達一年，否則預期休養至今年澳洲春季便可恢復策騎出賽。

另外， 人妻騎師宮木瞳傷勢已無大礙，據報已恢復騎馬踱步，為稍後全面復操作準備。

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