徐雨石馬房今季成績不差，當中不乏具分頭之輩，包括在禮拜日（6日）沙田日馬場再次參賽的「海豚星」。

這匹四歲馬曾在華將巫顯東胯下，季初於田草1000米直路賽爆出75倍大冷Win，然而「海豚星」隨後三戰皆無功而還。

直至上仗（5月16日）在沙田日賽繼續由巫顯東策騎，出戰贏馬途程取得一席季軍，表現復好。

徐雨石表示「海豚星」過往有過健康問題，前仗雖於此程落敗，但認為馬兒快放下輸不遠，表現比預期理想。

他又謂「海豚星」始終速度銳利，跑直路賽比其他途程來得合適，未來出賽仍以同程為主。

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