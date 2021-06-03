愛爾蘭籍騎師有郭能在港出賽，其鄉里現於法國隔離檢疫的夏禮賢，將在星期日（6日）參戰法國打吡大賽，揭開職業生涯新一頁。

夏禮賢屆時將替衛冕賽事冠軍的英國名牌高仕登，策騎出自「海都之星」並與馬后「成全寶」屬同母弟弟的「特威寶」參賽，人馬表現受到關注。

為了今次遠征，夏禮賢在上周四（5月27日）於英國希鐸馬場出賽後，隨即啟程赴法接受檢疫，依足法定程序行事。

「特威寶」屬已故鴨都拿王子名下，出道至今三戰在夏禮賢胯下獲一冠兩亞全入Q，前途一片光明。

夏禮賢早於2015年曾策「黃金夢」勝出教堂錦標，個人在法國有一級賽冠軍經歷，這次出師法國打吡定非陪跑之流。

他曾於2019年以公司騎師身份在港出賽四個月，贏得四場頭馬，之後不獲馬會續牌離港回歸歐洲馬壇，並取得不錯成績。

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