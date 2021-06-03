沈集成經過早前一輪急攻後，近期成績略為放緩，不過沈廐向來鬥志鮮明，近期仍有不少戰馬拼入前列。

周日（6日）沈廐陣容甚強，絕對有機會交出好成績。

第八場「知道再勝」上仗直路賽屈居第二，本身全勝紀錄告終，騎練討論過後今次決定增程跑1200米，全力爭取第四場頭馬。

沈集成受訪時說：「『知道再勝』連場表現良好，不過前仗贏馬一役，末段加速稍慢。」

「因此上仗賽前，我們曾經考慮是否需要增程跑1200米，最終留爭直路賽，潘頓表示萬一落敗，就增程跑1200米，結果不幸言中，此駒不敵『當家精神』屈居第二。」

「『知道再勝』這匹質新馬持續進步，本身質素肯定好，不過今次首度角逐1200米，亦要負頂磅上陣，我們抱觀望態度，希望會有滿意成績。」

至於潘頓另一匹沈廐座騎是第六場「幸福友善」，此駒上仗賽前試泥閘走勢出色，力追短途新星「速遞奇兵」跑第二。

沈集成表示對此駒泥地性能有信心，不過最大問題是馬匹情緒容易緊張，影響發揮，因此至今尚未打開勝利之門。

「幸福友善」上仗谷戰跑第四，所負距離很短，拼後狀態保持，今次轉跑泥地，且看臨場表現如何。

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