沙田馬場今期（6日）設有八草兩泥賽事，兩場泥地路程均為1650米。

蘇保羅分別有「輝煌巨星」及「喜氣綿綿」列陣，並且分別交由兩大高手潘頓及莫雷拉操刀，以馬房手法應有攻堅之意。

蘇廐馬季內已有六次配兩大高手潘頓及莫雷拉角逐泥地賽，取得兩冠兩亞一殿，僅一次不入前四名，「輝煌巨星」及「喜氣綿綿」今場難以睇小。

第六場「喜氣綿綿」三次角逐泥地1650米及1800米中距離賽事全勝，上仗更以三個多馬位輕取對手，今場出戰四班賽由雷神壓陣仍有贏面。

另外，第四場「輝煌巨星」上仗配波健士於谷草一哩入Q，今仗立即交由潘頓接手兼回師三戰兩度入Q之泥地一哩賽。

觀乎今季蘇廐暫有兩駒上名後換潘頓再跑，結果「箭意」及「騰龍超影」均贏馬而回，「輝煌巨星」今場定以補中為目標。

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