星期日（6日）又有十場日馬進行，這次是八草二泥混合賽，草地選用C跑道。

首先要留意是草地1200米，周日第一場、第七場及第八場均跑此程。

近三季田草C跑道舉行過65場1200米賽事，有24場由大熱門勝出，比率為37%，反映這類賽駒陣上發揮偏好，甚至值得信賴。

第七場「勝利才子」及第八場「神之水滴」近況俱佳，都極有可能以大熱門身份開跑，上述數據對牠們來說皆屬利好因素。

周日編賽十場，三T由第四至第六場組成。

當中，頭尾關俱跑泥地1650米，相比田草1200米數據，近年泥地一哩大熱勝出率較低，不足三成。

此程近三季跑過93場賽事，大熱門曾勝26次，比率為28%，情況認真麻麻。

星期日第四場有新勝泥地短途的「帝豪寶駒」續配田泰安，再戰泥地而增程至一哩，估計牠縱是熱門惟不一定是大熱門。

至於第六場「兩全其美」季內九戰全跑泥地，共取兩勝四位一殿兩第五，今次排12檔配陳嘉熙料非全場最熱一駒，值得支持。

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