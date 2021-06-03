「底出」一詞，乃人所共知的賽馬術語，指某個馬房在某場賽事出馬多於一匹，熱的倒灶，冷的卻殺了出來，而且暗含練馬師刻意部署，務求攫取可觀派彩的意思。

不過，但凡大賽，倘若有多於一匹同廐馬參賽，大都各為其主，不分正副的出擊。

很多時縱非刻意部署，較冷的也可能比較熱的跑得好。

普羅馬迷不管你有意栽花抑或無心插柳，總之遇有熱倒冷爆，一律視為「底出」，認定幕後人必然食得肚滿腸肥！

1984年的打吡大賽，便出現了兩個馬房同時「底出」的情況。

但這兩匹冷馬都功虧一簣，被另一個馬房的另一匹冷馬一網成擒。

該場跑1800米的打吡大賽，簡炳墀出馬兩匹，配摩加利的「靈駿」12倍，入直路便無以為繼，名落孫山。

至於配朴仕能的「鐘意寶」44倍，本身是正宗短途馬，以慢步速領放偷襲，幾乎得逞，最後雖被超越，終究保住了亞席。

屈雅達也出馬兩匹，配李森的「大武士」是4.3倍的次熱門，冇段好睇，大敗逾12個馬位而回；配戴萊的「君皇」37倍，後上取得季軍。

至於獲勝的，則是由鄭棣池訓練、畢奇執韁的「老虎仔」，32倍。

其實鄭棣池同樣有兩駒在陣，另一駒是配徐貴良的「銀星一號」，也是冷門，44倍，跑了個梗頸四。

這匹「銀星一號」，便是後來導致畢奇終身殘廢及導致戴萊一命嗚呼的那匹「銀星一號」！

撰文：余伯樂

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