在澳洲黃金海岸舉行的神奇百萬雌馬拍賣會完成後，其中五匹配種馬遇上嚴重交通意外，最終悉數離世。

據當地媒體報道，其中一匹配種馬身份已被證實，此乃於2016年在莫雷拉胯下揚威二級賽昆士蘭堅尼的Tsaritsa。

Tsaritsa在該拍賣會被Widden Stud以950,000澳元（約569萬港元）購入，當時牠已懷有知名配種馬I Am Invincible（本港二級賽精英碗冠軍「有理共想」之父）的骨肉。

另外，今屆一級賽香檳錦標賽駒Patton的母親正是Tsaritsa，其父系則為八項G1冠軍「美式法老」。

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