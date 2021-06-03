護級馬非勝不可的五班賽，季內所餘無幾，在周日（6日）將有兩場於沙田馬埸上演，場次一泥一草。

當中，泥地跑一哩，草地則跑1200米，同樣將會出馬滿額。

比較之下，泥地一哩更渴市，皆因今季只剩兩場（另一場在6月26日），勝任此程或接近26分安全線者倘今場仍不拼搏，難保下次再報名時必獲參賽資格。

在這次五班泥地一哩賽，不足26分之馬，計有「無忌」、「盛勢」、「火天大有」、「靚籐王」和「向前看」，牠們由25至12分不等。

其中，僅「向前看」贏過此程，本身至今兩捷俱於同班同程，即使贏兩場也不一定被加夠26分免遭淘汰，惟以鄭廐目前處境，此駒仍會拼盡求勝。

丁廐「無忌」年僅四歲，護級只欠一分，如在25分水平被強制退役，未免可惜。

此駒早前曾接連以前置方法作賽，反映本身未致於毫不濟事。

周日跑泥地一哩，若可均速順放，說不定會有突破性演出。

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