方嘉柏馬房剛周日（5月30日）憑「度身訂做」、「達心星」及「果然友」連中三元，證明他不但谷戰耍家，而且打田戰亦出色。

周日（6日）沙田上演八草兩泥賽事，方嘉柏屆時派出不少實力馬上陣，其中一匹是第三班1000米草地「智醒財星」。

「智醒財星」出自早熟父系「遙遠星空」，此駒在港首兩戰田草1000米均跑第二，兩匹頭馬「傳盛」及「知道再勝」其後添一冠一亞，賽績水準頗高。

「智醒財星」上仗部署出乎意料，突然轉戰谷草1000米，臨場是2.8倍大熱，結果跑梗頸四，相信可收到一定之散熱效果。

「智醒財星」剛周一（5月31日）由莫雷拉親自彈草閘，備戰認真。

今次回師有賽績支持的直路賽，有望借勢取得在港首捷。

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