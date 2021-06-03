呂健威馬房在周日（6日）沙田日馬有多匹E系列新血上陣，其中包括「威榮」參戰四班1000米直路賽。

「威榮」為舊名新用，以往馬主美國會所團體養過一匹同名馬，在岳敦（前香港練馬師）訓練下交出四捷，最高曾達92分，屬同主馬中最出色一駒。

如今選擇重用舊名，相信幕後對這匹新「威榮」期望甚高。

「威榮」在港同父馬大多能夠在初出一役交出好表現，其中「行星夢」及「龍寶寶」俱一出即勝，「皆旺財」（已退役）則以大冷門身份跑第三，印證此父系馬偏向早熟。

這匹三歲馬如今服役初出角逐直路賽，同場僅有兩匹低分馬「海豚星」及「吉利大勝」今季曾勝同程，「威榮」應有一番作為。

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