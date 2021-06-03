馬會今午（3日）宣佈兩駒退役，此乃葉楚航馬房「開心好玩」以及呂健威馬房「喜孖」。

「開心好玩」在沈集成馬房訓練時，於三班1400米取得兩捷，今季開鑼日（2020年9月6日）大敗跑包尾後，賽後翌日（7日）曾宣佈引退。

然而馬主顏培英與顏吳餘英在同年9月11日，決定讓此駒繼續服役，並改由葉楚航馬房訓練。

「開心好玩」轉投葉廐後，表現始終無法回復昔日高峯，五戰皆未能跑入三甲。

這匹七歲馬在1月31日跑罷後，被獸醫發現左後腿不良於行，其後被更新為足骨受傷。

此駒隨後未再出賽，直至今日正式告別綠茵場。

至於呂廐「喜孖」上陣三次全數包尾而回，今晨（3日）在從化試閘被判不及格，下午即被馬主入紙退役。

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