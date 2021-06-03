有份跑周日（6日）第九場第三班1400米草地的希廐「皇帝金」，近兩戰均有獎金收，表現逐漸踏入正軌。

希斯由季中開始成績越來越好，他當然希望可盡快為各大支持者建功，「皇帝金」馬主蔡惠宏醫生定是其中之一。

蔡惠宏醫生養馬多年，過往與希斯合作愉快，最令馬迷津津樂道的當然要數他名下由希斯訓練的馬后「勝威旺」。

此駒曾於2003年捧走香港打吡大賽，亦是近20年唯一可以贏打吡的馬女，名垂青史。

希斯接受訪問時曾多次提到，以往在港最難忘的頭馬，是「勝威旺」贏打吡冠軍。

今季希斯回流，蔡醫生即以新寵「皇帝金」重新支持，這路人馬在港再度合作，相信練馬師與馬主都希望可以憑「皇帝金」盡快擦出火花。

希廐E系列新馬如「包裝太保」和「肥仔叻叻」都先後交出頭馬，「皇帝金」這匹四歲自購馬多跑下開始上力，今戰隨時有驚喜。

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