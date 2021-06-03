5月份沙田日馬有不少新勝馬再出連捷，包括5月30日「達心星」；5月23日「速遞奇兵」、「大有心得」、「星運明爵」、「大紅蜂」；5月16日「帝豪寶寶」、「佳運財」；5月8日「勁力十足」；5月2日「路路醒」、「佳運財」。

所謂寧買當頭起，踏入6月份此類近績好之馬仍要追捧。

上仗新勝馬名單中，蔡廐「神之水滴」是馬主好酒好菜團體成員之一大衛派斯購入，已證明是好貨色。

此馬主團體成員均熱衷於品嚐美酒佳餚，因此馬名亦與酒有關。

此駒上次賽前試過七次閘才上陣，可算是做足工夫，因此馬主對其都充滿信心。

結果「神之水滴」當天一出即勝，贏馬過程十分輕鬆。

事後被加12分，周日（6日）升上第三班匆匆再戰，預期阻力不大，應可再下一城。

「路路醒」上仗在莫雷拉胯下再一次後上一攻而破，壓倒東廐「加州十大」凱旋而歸。

練馬師羅富全賽後指出馬兒持續進步，升上第二班負輕磅，認為仍可繼續交出好成績。

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