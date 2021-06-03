本屆香港打吡大賽水準曾受質疑，皆因這項大賽參戰馬隨後一度陷入頭馬荒，當中包括「銀馳」、「將王」等駒連番熱倒而回。

不過，隨後有打吡季軍「勇戰神駒」攻下一級賽遮打盃，至於打吡王「達心星」則與經典盃盟主「健康愉快」在三級賽獅子山錦標串Q，作為對上述說法的最好回應。

星期日（6日）舉行八草二泥混合賽，應屆經典一哩賽季軍、打吡第七名「飛輪閃耀」將接棒出擊，掛頭牌競逐二班1600米。

「飛輪閃耀」上仗回師同班同程賽事，在潘頓胯下改用前置跑法，結果不敵負磅較自己輕12磅的「喜駿駒」而屈居亞軍，表現算有交代。

今次「飛輪閃耀」繼續角逐一哩，本身三戰此程未失三甲。

上次擊敗牠的「喜駿駒」負磅大幅提升，並且失去贏馬拍檔莫雷拉之助，「飛輪閃耀」可期成功復仇。

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