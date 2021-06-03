上周三（5月26日）月食之夜，何良是其中一位在谷草報捷的本地練馬師。

當時他勝出「怪獸媽媽」後表示，受兵力所限，之前三個月無馬贏，馬房團隊實際已盡了全力。

何廐其實不致於零新血，像今次（6日）田戰便罕有地有三匹年輕馬參賽，包括三歲「特登」，以及四歲「插班生」和「喜又盈」。

「插班生」當日未出道便由希廐轉至何廐，成為後者少有的來投生力軍，何良對其馬主自然心存感激。

這匹紐國自購新馬與剛周日（30日）贏田草開糊的「萬市之光」同父，本身抵港至今先後十次試閘，其中兩次在轉廐後發生，途程包括800和1000米，顯然是針對初出跑直路賽而進行。

「插班生」加盟何廐後亦曾多次拍跳，基本狀態和競賽意慾已具備，或可給仍未上岸的何良帶來好運。

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