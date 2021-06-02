外號小小超的李澤楷現年54歲，最近剪了新髮型，感覺煥然一新。

日前他在電盈（008）及旗下香港電訊（6823）股東會上，以電盈主席身份復於公開場合露面，招牌的「平頭裝」消失了，被網民指他清減不少。

當時有小股東讚賞他的生意之一ViuTV近期表現出色，「我覺得真係好成功，連我呢個唔睇娛樂嘅人，都知咩係Mirror、Error、193、姜濤，呢方面TVB真係相形見絀。」

小小超指ViuTV已成立五年，拍攝逾一萬小時自製節目，目前內容以年輕人為切入點，去年因疫情收視率增加，在廣告上的市場佔有率亦增加。

李澤楷三年前受訪時曾謂電視業是長線投資，媒體業務瞬息萬變，轄下免費電視ViuTV及網絡電視Viu OTT，預期需時三至五年，現金流才會變成正數。

他在日前股東會上表示，未來或考慮製作迎合中年觀眾的電視節目。

近期另一社會熱話是接種疫苗，小小超透露自己已打齊兩針，惟強調接種疫苗為個人決定，公司只能盡力推動。

任何人都有自己的娛樂、消遣方式，身家豐厚的李澤楷也不例外。

眾所周知，小小超與女友郭嘉文感情穩定，近年且曾偕她到沙田馬場出席女皇盃賽馬日。

冠名贊助女皇盃的富衛集團是保險界生力軍，李澤楷已加入集團董事局，以替集團在港上市鋪路。

今季晉身馬主行列的他，在星期日（6日）將作出新嘗試，安排名下首駒「飛凡」（蔡約翰馬房）首戰沙田日賽。

三歲愛爾蘭自購馬「飛凡」前仗在港初出跑谷草得第四，再出再戰谷中卻倒退至第十名。

「飛凡」其後於晨課曾先後由田泰安及莫雷拉，在泥地內圈進行踱步操練，情況罕見，反映此駒受到馬房方面重視。

今次「飛凡」縮程轉戰田草1000米直路，蔡廐可謂出奇制勝，未嘗不可造就李澤楷打開養馬勝利之門。

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