希斯馬房4月起全面進入作戰狀態，頭馬數字不斷上升，至今已有28Win，距希斯本人預定的首季30Win不遠，而且很有機會超額完成。

星期日（6日）跑八草二泥沙田日賽，希廐繼續主打E系列新馬，如「包裝大獎」、同樣初次參賽的「幸運有您」、「伊貝」等，值得馬迷關注。

「包裝大獎」連番出賽熱倒，難令幕後收貨。今次打王牌轉戰1400米，求變求逞，晨課操練維持積極，將有足夠狀態支援自己。

「伊貝」馬主叫又得團體，昔日養過一對自購馬「比卡超」和「閃電王」（均已退役）共取七Win，前駒是此團體首匹灰馬兼自購新馬，感覺清新。

「比卡超」和「閃電王」當年均贏沙田日馬草地賽開齋，「伊貝」如今操足初出跑田草直路賽，本身試閘表現不俗，說不定可以一出即勝。

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