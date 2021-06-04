英國葉森打吡大賽（2405米）歷史悠久，將於香港時間周六（5日）晚上11時30分在葉森馬場進行。

作為古摩亞集團核心人物，國際知名練馬師岳伯仁於今屆賽事，最終決定只派「翩然舞姿」上陣，令不少當地馬圈中人感到驚訝。

這同時是自2004年以來，岳伯仁首次僅遣一駒角逐葉森打吡，而在此之前，他曾九勝同一賽事，成就突出。

「翩然舞姿」將肯定成為今場熱門之一，屆時牠將要克服獨特的葉森賽道。

該賽道首個獨特之處，是首1000米為提升高達41米的上坡路段，非常講求馬匹的體力。

「翩然舞姿」前仗於4月在愛爾蘭李奧柏馬場輕鬆攻下百利斯錦標（2000米三級賽），惟真正讓這匹「天文學家」後代的支持者感到興奮的是，牠於5月再戰李奧柏。

結果「翩然舞姿」當時夥拍莫雅角逐得雲市育馬打吡預賽錦標（2000米三級賽），中段及末段加速力驚人，令對手望塵莫及，最終以六個馬位之先大勝而回。

岳伯仁說：「牠是匹討人喜歡的高頭大馬，平衡力很好，在李奧柏一役贏得十分漂亮。」

「我們很滿意牠在該仗後的操練表現。牠具備競逐葉森打吡的一切條件，我們期望牠能應付今仗的較長途程。」

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