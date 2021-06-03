隨着歐洲各地馬壇的打吡大賽接連展開，名牌練馬師岳伯仁旗下一眾三歲馬亦將會空群而出。

不過最新消息指，岳伯仁原定的計劃或會有重大改變。

昨日（2日）岳伯仁在接受訪問時表示，原定以六駒陣容迎戰葉森打吡，現在可能只剩「翩然舞姿」一匹出戰，而他亦透露了其餘廄侶的預計部署。

「高解像」將留守愛爾蘭出戰愛爾蘭打吡；「梵高」亦會前往法國會合早已宣佈出戰法國打吡的廄侶「金教堂」共同上陣。

「陸間海」可能會遠赴加拿大跑尼真斯基錦標，而剩下兩匹「高強騎士」及「饒舌達人」就會留守英國，分別出戰英皇七世錦標及女皇瓶。

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