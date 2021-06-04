本地騎師潘明輝今季成績優秀，季內已取得32Ｗin，超越上季總數29Ｗin，表現可喜。

對於餘下馬季的展望，騎者說：「我今季取得不錯的成績，全靠有很多練馬師及馬主支持，對於所有支持我的人，我都心存感激。」

「季初我曾在谷草墮馬受傷，胸部受傷，包括肋骨骨裂，幸而情況並非太嚴重，養好身體後重新出發。」

「我常常提醒自己，凡事向好一方面看，做好自己本份，我目前的狀態已達百分百，希望可以贏更多頭馬。」

周日（6日）沙田賽事，潘明輝騎足十場，其中他對第三場三班草地1000米的「連連歡樂」（東廐）有所期望。

此馬上季一出即勝，踏入今季卻停滯不前，易廐後兩場均跑梗頸四，今仗落到潘明輝手上。

潘明輝說：「『連連歡樂』近期兩課閘都是由我出試，馬兒走勢很好，具有閘前速度。」

「牠的狀態仍在作戰水平，希望牠在我胯下跑出應有水準，可以重新贏馬。」

-----------------------------

借錢點先可以賺到盡？

借錢點先可以賺到盡？梗係要現金回贈越多越好啦！只要喺 2021年4月1日至2021年6月30日期間首次提取貸款，可即場獲獎賞現金高達港幣$5,000 ▲！

利用轉數快，足不出戶就完成手續，仲可以實現貸款瞬間過數^，星期日都照批★！。

立即申請：https://bit.ly/2ANcJlS

推廣期由2021年4月1日至2021年6月30日 (包括首尾兩天)

須受條款及細則約束，詳情留意邦民日本財務(香港)網頁。

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼：1328/2020

查詢及投訴熱線：3199 1199