馬會今午（4日）公佈有六匹新馬名字獲許使用，自購馬及自購新馬各佔一半。

當中，三歲紐國自購新馬「佳運發」與同齡五戰不敗新星「佳運財」同系，馬主叫梁煥民，練馬師亦為大衛希斯。

馬主日月輝煌賽馬團體在「遨遊神駒」取消登記後，引入一匹兩歲澳洲自購新馬定名「遨遊氣泡」，出自父系「遙遠星空」，已加盟姚本輝馬房。

資深馬主林余寶珠再戰馬壇，這次與孫兒林孝賢聯名持有一匹三歲澳洲自購馬，命名「寶賢得得」，交由方廐訓練。

一代馬王「精英大師」主人施雅治家族亦恢復養馬參賽，新寵取名「緊張大師」，隸屬希斯馬房。

這匹三歲澳洲自購新馬跟同廐新連捷馬「大有心得」同父，且是被舊名重用的一駒。

當年的「緊張大師」亦屬施雅治名下，是匹新西蘭自購馬，在港60戰7勝12位，成就不錯。

六匹進口新馬命名

讓愛高飛 四歲愛爾蘭自購馬 AA84團體 東廐

緊張大師 三歲澳洲自購新馬 Arthur Antonio da Silva等人 希廐

寶賢得得 三歲澳洲自購馬 林余寶珠與林孝賢 方廐

加州一寶 三歲澳洲自購馬 梁舜茗 東廐

佳運發 三歲新西蘭自購新馬 梁煥民 希廐

遨遊氣泡 兩歲澳洲自購新馬 日月輝煌賽馬團體 姚廐

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