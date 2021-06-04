法國打吡大賽（2100米一級賽）將於香港時間周日（6日）晚上10時在尚蒂伊馬場開跑，於英國新市場設廐的頂尖練馬師高仕登繼去年攻下此賽後，今年將以兩駒進行衛冕。

目前與兒子高素德合作練馬的高仕登去年憑「萬勝飛」 揚威法國打吡，該駒往後更於今年在沙特阿拉伯勝出全球最高獎金賽事沙特盃，以及在美丹馬場摘下杜拜司馬經典賽（2410米一級賽）桂冠。

高仕登及高素德這次將遣「得力」（前譯「特威寶」）（騎師夏禮賢）和「探索先鋒」（騎師柏兆雷）出賽，前駒是同廐星級良駒「成全寶」（已退役）的同母弟弟，因而備受注目。

「得力」目前成就雖未能與「成全寶」相提並論，但本身早前在新市場角逐一哩新馬賽，在幾乎未受催策下拋離亞軍馬六個半馬位掄元，表現突出。

曾來港擔任公司騎師的夏禮賢說：「今仗牠雖大幅度越級挑戰，但如果馬房團隊認為牠沒有勝算，就不會讓牠參賽。」

原於英國上陣的夏禮賢，早前特意提早入境法國，以讓自己完成隔離檢疫後，有較多時間備戰今次法國打吡。

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