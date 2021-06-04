這次（6日）十場田戰包含八草二泥，兩場泥地賽途程均為1650米。

翻查3月至今同程戰果，潘頓成績最標青，共策八駒取得四冠，勝出率高達五成。

相關頭馬分別是「超霸神駒」（兩捷）、「恆駿寶駒」和「逍遙自在」，跑泥地一哩特別有心得。

第四場五班1650米泥地「輝煌巨星」（蘇保羅馬房），三戰同程獲兩亞，路程合適。

潘頓最近三匹蘇廐馬全勝，頭馬分別是「喜氣綿綿」、「天意」和「騰龍超影」，騎練可憑「輝煌巨星」延續佳績。

第六場四班1650米泥地「幸福友善」（沈集成馬房），5月中試泥閘後追第二，只以馬頸位之微不敵頂班馬「速遞奇兵」。

此駒在泥地跑道走勢極之出色，打王牌轉攻同程成竹在胸，可期敲響勝鼓。

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