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莫雷拉左右逢源人生「得意」 第五班「漢子」賽績真係有「魅力」

20分鐘前

莫雷拉暫時已彈甩宿敵潘頓21Win，今季冠軍騎師寶座應沒有懸念，反觀練馬師之爭就刺激得多。

雷神今季成為蔡約翰與方嘉柏兩大冠軍級練馬師的殺手，左右逢源最肥仔。

他季內為方仔取得33Win，而拍住蔡神仙則獲35Win，同屬兩廐首席殺手。

周日（6日）跑沙田馬，莫雷拉出足十場，分別騎方廐三駒及蔡廐五駒，手執惡馬又可大開殺戒。

第一場「魅力漢子」季內評37分曾挫「日就月將」贏馬，後駒剛周三（2日）勝出四班賽，反映賽事水準高。

「魅力漢子」輾轉已減至37分，今次強配雷神兼排2檔，有力先拔頭籌。

第三場「智醒財星」兩戰同程均獲亞軍，其中一匹頭馬「傳盛」最近在第二班再勝，賽績硬淨

「智醒財星」上仗輸谷草，今次小休操好重遊舊路，有望重開勝門。

第七場「春風得意」上仗轉方廐初出，姍姍來遲只跑第四，末段卻造全場最快之21秒75。

試準後復課狀態有進無退，打王牌回師勝程1200米，可望拼出頭來。

第八場「神之水滴」上賽初出被捧成1.8倍大熱門，結果輕鬆地一放到底，質素深不可測

今次升班只負117磅更好跑，連捷呼聲高。

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