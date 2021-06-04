星期日（6日）沙田賽事，第五場四班1400米草地之希廐馬「包裝大獎」，近兩仗均配潘頓出戰田草1200米，可惜均在直路受阻。

此駒兩戰的際遇俱欠佳，未能發揮出最佳水準，今場增程多200米而戰，希望可以取得突破。

大衛希斯受訪時說：「『包裝大獎』跑1200米嫌短，我認為牠全熟後以1600米為最合適路程，因此我安排牠今戰增程。」

「馬兒目前只得三歲，所以先跑短途賽，亦讓牠習慣香港競賽環境，我對牠的進度感到滿意，並希望牠今場可在1400米交出好成績。」

「今場缺點是排12檔，優點則是由一位出色騎師壓陣，屆時跑法將由潘頓自己決定。」

「我始終認為抽外檔的年幼賽駒，跑法由騎師決定較合適，騎師按自己感覺及實際情況而作出決定。」

「此馬較之前放鬆，如果牠能在馬群中找到遮擋競跑，便可跑出應有水準。」

「牠近兩場形勢都很不利，希望今場可以好運一點，取位順利，克服外檔難度，在直路衝刺時不會受阻。」

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