星期日（6日）沙田日馬賽事，第六場四班泥地1650米「翡翠劇院」，近兩戰配田泰安於泥地及谷草1200米分獲冠亞軍。

今場捨短取長，增程跑一哩途程，部署有點特別。

田泰安解釋箇中原因，他說：「我曾請教過（練馬師）姚本輝，為甚麼『翡翠劇院』會增程跑，練馬師認為此駒具長力應付1650米。」

「上場我在大部份時間都大力催策，而且很早就推騎牠。」

「今次增程跑1650米，每段的節奏相對較慢，馬匹可以放鬆競跑，相信1650米也合發揮，而且牠擅跑泥地。」

「『翡翠劇院』在姚本輝的悉心訓練下，馬兒目前狀態大勇，我認為1650米對此駒來說更為合適。」

「牠之前在第三班一直落敗減分，季內降至第五班出賽並贏馬，當然是好事。」

「我希望馬兒可重拾信心，今場回師第四班負輕磅，加上抽得理想的4檔起步，有利發揮。」

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