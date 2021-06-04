星期日（6日）在沙田馬場將有十場泥草混合日賽，出馬眾多。

當中，第四及第六場分別跑五班及四班泥地1650米，合共有五匹馬初次跑泥，全部都曾試泥閘。

第四場「水星二號」試過一次落第，於20年12月1日由何澤堯出試1050米。

當日戴交叉鼻箍，馬會評語立地成佛，六百跟回馬群，直路騎都唔郁，結果不及格。

「福星高照」曾試四次，獲一亞三季，最近一次於5月11日由梁家俊出試1200米跑第三。

當日戴眼罩，負於「壽臣」、「膠囊大王」而回，馬會評語慳位追趕，成熟進步，同父馬中「無極戰士」曾於泥地1800上名。

第六場「幸福友善」三次泥閘獲一亞，上名一次於5月14日由潘頓出試1200米，負於「速遞奇兵」馬頸位而壓過「韋小寶」，水準甚高，馬會評語直路移出，追勢吸引。

「機緣巧俠」四次共一亞一季，最近一次於3月12日由巴度出試1200米跑第三，負於「飛馬輝煌」、「飛輪閃耀」而回，馬會評語跟前入位，走勢穩定。

最後「金獅大將」試兩次得一季，上名一次於4月20日由巴度出試1200米，當日戴交叉鼻箍，負於「非凡膽識 」、「多姿多財」，馬會評語拉士稍騎，反應甚佳。

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