昨天（3日）是田泰安的31歲生日，昨晚太太Xaviere為他舉行野餐生日會，享受二人世界，非常溫馨。

田泰安受訪時說：「我的生日願望十分簡單，只希望自己和家人身體健康，生活愉快，以及贏更多頭馬。」

「今年我的生日活動，全由Xaviere揸主意，我們在尖沙咀海傍舉行浪漫野餐，一起品嚐太太為我準備的美食及香檳，我感到很幸福。」

田泰安周日（6日）騎足十場，他認為第五場四班1400米草地的東廐馬「神期大帝」排一檔，對發揮大有幫助，因此有一定信心。

田泰安說：「『神期大帝』在五班贏得兩場頭馬後，上仗回升四班賽仍取得亞軍，此駒贏馬時在馬群前列位置競跑。」

「上場此駒排6檔起步，我不想早段消耗馬兒體力，所以留後跑，今次在1檔起步，估計可以搶到有利位置，我估計牠今場也可以佳勢衝刺。」

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