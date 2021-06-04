沙田馬場周日（6日）有十場泥草地混合日賽，希斯旗下三歲灰色自購新馬（PPG）「伊貝」，服役初出跑第二場四班1000米，一睇馬名已知源自動畫「寵物小精靈」系列。

馬主又得團體過往養過「比卡超」及「閃電王」（均已退役），馬主成員分別有「水箭龜」馬主廖舜康、「友瑩」系馬主楊毅等。

他們曾指出一系列馬名的靈感，均是來自他們的小朋友。

「比卡超」及「閃電王」以往服役時均曾由霍利時訓練，廖舜康與霍利時尤其老友。

廖舜康和家人的馬大多放在時廐，今次與希斯合作，亦非無跡可尋，因為又得團體另一位成員楊毅與希斯早有合作。

楊毅的團體馬「無心睡眠」今季在希斯訓練下勝出兩場賽事，早已奠定良好的合作基礎。

最近希廐E系列新馬頻頻建功，「伊貝」近兩次試閘都由史卓豐經手，本身周日初出則由潘頓策騎。

潘頓是楊毅的好友，兩人憑一代短途王「友瑩格」贏過不少大賽。

至於同屬希廐的「無心睡眠」今季由潘頓贏馬後，楊毅向傳媒大讚潘頓發揮出色，如今「伊貝」由他策騎，可謂倍添一份競爭力。

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