方嘉柏雖然一向以谷草為主場，不過為爭冠軍，近期連沙田賽事都唔放過，對上兩次田戰俱中三元。

當中五匹配莫雷拉之參戰馬，更取得三冠一亞佳績。

今次（6日）沙田日馬，二人合作「春風得意」、「智醒財星」及「帆哥兒」，前兩駒上仗均捧成大熱屈居亞軍，未交代馬用上好手實砌。

第三場「智醒財星」首兩仗均角逐田草1000米，分別不敵「傳盛」及「知毫再勝」跑第二，前駒之後已再贏，後駒翌仗亦入Q，可見跑此程威力十足。

上仗轉跑谷草兼走蝕位只得第四，敗績有保留，今仗回師首本直路賽，雷神唔放手，轉倉未交代馬必拼無疑。

至於第七場「春風得意」上場轉投方嘉柏馬房首次上陣即被捧成大熱，雖然已交出全場最快末段，仍後追不及只跑第四。

今仗增程跑番唯一贏馬路程田草1200米，出王牌戰意百分百。

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