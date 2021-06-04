馬友利諾團體養馬風格與其他一眾香港馬主大相逕庭，去年罕有引入雌馬「瑪神好運」來港服役。

沙田馬場周日（6日）舉行十場日馬，馬友利諾團體新血「瑪神滿紛」（容廐）角逐第九場三班草地1200米。

「瑪神滿紛」雖然來自澳洲，但牠主要卻是在塔斯曼尼亞出賽，以本港進口外地自購馬而言，此駒情況屬罕見。

這匹四歲馬在當地未嘗一勝，本身曾在去年表列賽塔斯曼尼亞打吡以首名過終點，惟賽後牠的拭子樣本，被驗出美洛昔康（Meloxicam，非類固醇消炎藥）超標而被取消資格。

今屆塔斯曼尼亞打吡冠軍「至勁爆」隨後揚威澳洲及南澳打吡，因此可推斷前者雖然只是表列賽，但賽事水準不會太低。

「瑪神滿紛」出自「高層次」，在港同父馬「和順超影」、「錶之太陽」、「醒目精伶」、「澤心星」及「輕彈錢笑」（均已退役）皆可一出即勝，本身在港操足初出，未嘗不可與對手周旋一番。

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