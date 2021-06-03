下星期三（9日）照有谷草夜馬跑，九場賽事在B跑道進行，頭場定於傍晚6時45分開賽，馬匹報名已在今午（3日）公佈。

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騎師方面，黃俊、蔡明紹及班德禮當晚刑滿復出，巫顯東當晚起停賽兩日，波健士停賽未完，至於何澤堯周日（6日）起停賽兩天，下周三因而缺陣。

下周三谷戰各場都有12匹正選馬，僅三班1000米不設後備，情況熱鬧。

五班2200米到時將是季內最後一次上演，有四駒目前不足26分，當中又以現評22分的鄭廐「為善聚樂」最有機會贏馬逃出生天。

這匹七歲愛爾蘭自購馬合跑長途，本身對上一次取勝正是在同班同程，近況也不錯，屆時可藉磅輕拼勝。

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