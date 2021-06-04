沙田馬場周日（6日）第二場四班1000米草地，有多匹初出自購新馬列陣。

同場久休復出的「星際精英」（賢廐）其實質素亦很新淨，這匹四歲馬上季出道三戰全負，本身在去年6月初出賽後，一直豹隱至周日方再上陣，距今剛好一年。

「星際精英」同主馬「星際武士」（已退役）當年服役時曾四捷，田草及谷中各佔一半，反映其馬主靈犀賽馬團體運氣不錯。

此駒唞足一年仍獲保留，幕後自有其原因。

再看其同父廐侶「騰飛塔」上季出道即勝四班田草1200米，顯示此父系馬擅跑新鮮感。

「星際精英」埋門兩度在從化試閘戴頭罩及羊毛面箍皆贏，狀態已達高水平，周日復出排直路賽最佳的14檔跑田草1000米，有權拼出頭來。

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