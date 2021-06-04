蘇偉賢馬房連勝兩期共獲三Win，其中兩匹頭馬「合夥雄心」和「好好彩彩」，賽前均有試大閘備戰，搏殺有路可尋。

周日（6日）田戰蘇偉賢共出七駒，第二場「星際精英」、第六場「鵰神」和第八場「電訊琪峯」賽前也有試大閘，值得高度重視。

第二場四班1000米草地「星際精英」，5月在從化兩試大閘均掄元，狀態冒起，出賽有力取勝。

第六場四班1650米泥地「鵰神」，5月尾從化試泥閘跑第二，目前評分佔有利，值得留意。

第八場三班1200米草地「電訊琪峯」，近兩仗皆跑第五，表現漸入佳境，今場可施威脅。

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