馬會今午（4日）公佈退役及轉廐各有一駒，分別為蘇廐「馭風行」及羅廐「鎧運之星」。

身處從化馬場的「馭風行」退役後不會返港，本身是匹灰色五歲澳洲自購馬，在港同父馬有同屬灰色的兩捷馬「平海歡星」、一捷棗色自購新馬「觀世界」等。

「馭風行」在港14戰最叻第四零上名，總獎金有近14萬元，馬主自己友賽馬團體暫無其他賽駒。

「鎧運之星」已轉至賢廐，本身是匹五歲紐國自購新馬，服役累積兩捷，惟曾於去年底出賽後流鼻血，復出後四戰零入圍，表現未復水準。

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