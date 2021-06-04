沈集成麾下周日（6日）其中一匹高評分參戰馬第十場「飛輪閃耀」，今季於四歲馬系列三關僅能跑近而未勝，幕後難免感到失落。

這次賽前此駒試1200米泥閘沿途外叠蝕位追上勝出，姿態從容不迫，狀態更進一步。

潘頓於5月19日因腰背受痛在谷夜頭場後退下火線，之後休了數天他恢復操馬。

而在復課當天，他全朝只替「飛輪閃耀」試閘，可見此駒在他心目中極具份量。

「飛輪閃耀」上仗初配潘頓，結果影相飲恨做阿二，如今休後復出仍跑贏馬路程1600米，部署正面，值得重視。

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