由美國著名練馬師巴富達訓練的Medina Spirit贏出應屆肯塔基打吡後，一度以七奪此賽冠軍創下新紀錄，惟馬匹賽後被驗出體內含有違禁物質，引發一連串風波。

早前紐約賽馬會已宣佈禁止巴富達麾下馬匹在其轄下的馬場出賽，最新消息指再多一個馬會把當事人拒諸門外。

由於在第二次檢驗後，Medina Spirit體內所含的Betamethasone（一種治療皮膚病的藥物）仍然超標，故邱吉爾園賽馬公司宣佈，將禁止巴富達的馬匹在邱吉爾園馬場出賽兩年。

至於聖雅尼塔馬場與加州賽馬會一樣，認為由於未有充份證據指控巴富達，暫不會對巴富達採取任何行動，他將可如常在該馬場派馬出賽。

另一方面，雖然兩次檢測都顯示禁藥指數超標，但Medina Spirit頭馬資格尚未被褫奪，要待所有調查程序完結，以及視乎巴富達會否提出上訴後，相關情況始會明朗化。

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