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師徒關係日趨緊密 徒弟仔陳嘉熙周六牛一 翌日跑馬可令師傅有運行

57分鐘前

26歲方廐見習騎師陳嘉熙，將在周六（5日）27歲生日。

周日（6日）沙田跑日馬，他將策騎五駒上陣。

其中，「兩全其美」及「星運明爵」均來自方嘉柏馬房，兩師徒到時有機會攜手雙喜臨門。

第九場三班1400米「星運明爵」，近兩場贏來有餘未盡，今次仍在第三班角逐，形勢有利。

陳嘉熙受訪時說：「我較早前曾策騎『星運明爵』，當時牠仍未開齋，不太懂得如何去爭勝。」

「我的波士方嘉柏花了許多心機去調教牠，並取得正面效果。」

「『星運明爵』先在第三班贏田草1200米，翌仗增程跑1400米再下一城，馬兒表現如日方中。」

「今場由我接手，幸運地排到1檔很有幫助，我當然希望此駒可以繼續贏下去。」

「我已跟隨方嘉柏數個月，他給予我許多支持，我非常感激他，希望能多為他建功。」

陳嘉熙周六生日並於翌日出賽，到時既可替自己贏馬慶生，亦有機會送上他奪冠所需的頭馬，相信他一定會努力。

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