沙田馬場周日（6日）第九場三班草地1400米「超好日子」（呂廐），上仗雖然初跑三班賽落敗，但當晚角逐欠長力根據的谷草1800米，敗不足據。

今仗「超好日子」回師歷來三次得兩亞一季的田草1400米，機會大幅提升。

「超好日子」雖然跑四班1400米三度上名而未勝，但當中曾先過牠衝線的「勁力十足」、「糖糖幸運」、「三圓䮭路」及「南莊之歌」，其後均在三班賽贏馬，前駒水準可想而知。

從中亦證明「超好日子」跑1400米實力極強，今戰配上生日後未贏馬的田泰安，足以左右大局。

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